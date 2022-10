Poggioreale, 15 e 16 Ottobre torna la "Mostra dei formaggi della Valle del Belice". 12 e 13 Novembre "Sagra della 'Nfigghiulata e Muffuletta". Ecco il PROGRAMMA

di: Mariano Pace - del 2022-10-11

Dopo una pausa di due anni (anche a causa dell’insorgere e del diffondersi della pandemia) ritorna ad essere allestita a Poggioreale la Mostra dei Formaggi della Valle del Belice. La manifestazione, organizzata dal comune di Poggioreale, giunge quest’anno alla sua 24 edizione. Si terrà da sabato 15 a domenica 16 ottobre 2022.

La gestione è stata affidata all’Associazione Culturale Musikè di Marsala. “Contiamo di ospitare e ricevere-dice il sindaco di Poggioreale Girolamo Cangelosi-un gran numero di persone.Di visitatori provenienti da centri delle tre province di Trapani, Agrigento e Palermo. Dopo il drammatico periodo del Covid-19, la gente vuole rinascere, risorgere e tornare a vivere nella normalità. Una normalità fatta anche di relax, di ricreazione e di divertimento.

Tutti momenti che la nostra mostra di formaggi può offrire e presentare”. Dunque, obiettivo dell’importante evento è la “valorizzazione dei prodotti tipici, con particolare riferimento ai formaggi prodotti in loco”. Si va dal “pecorino pepato al pecorino siciliano fresco e stagionato, al pecorino rosso, al pecorino con olive e noci, al caciocavallo, alla Vastedda della Valle del Belice”. Il “clou” dell’evento naturalmente sarà dato dal momento della degustazione gratuita dei diversi tipi di “formaggi” che vengono prodotti nel territorio. In degustazione anche la ricotta, la zabbina e altri prodotti della pastorizia.

Spazio, inoltre, per la degustazione di “dolci” con ricotta, “sfinci e cappidruzzi”. La mostra sarà arricchita da momenti non solo gastronomici ma anche artistici, musicali, sportivi.

Il sipario sulla mostra si alzerà sabato 15, alle ore 10,00, con il giro per le vie del paese del gruppo “Musikè jazz band”. In contemporanea apriranno gli stand espositivi.

Mentre alle ore 11,30 scatterà la degustazione dei formaggi. Nel pomeriggio, alle ore 17,00, il programma prevede l’apertura del parco giochi con :artisti di strada,strutture gonfiabili,distribuzione di zucchero filato. Alle 17,30 spazio al gruppo folk “Torre Sibiliana”.In concomitanza scatterà il raduno e il giro per il paese di auto d’epoca.

Lo stand del “Pasticciere con sfinci e Cappidruzzi” aprirà alle ore 18,00. Mentre alle ore 18,30 è prevista l’esibizione del gruppo “Al Manzil”. Alle 19,00 sarà il turno dello spettacolo:”Cuky Show” con la realizzazione di una torta di ricotta gigante.

La stessa torta sarà poi distribuita (ore 20,30) ai presenti.

Alle 21,30 riflettori puntati al cabaret di Giuseppe Castiglia. Domenica 16 ottobre si comincerà alle ore 10,00 con il gruppo “I Camurria” che girerà per le vie del paese. Degustazione di formaggi a partire dalle ore 11,30.

Il gruppo folk “I Picciotti di Mataro” si esibirà alle ore 17,00. Lo stand del Pasticciere, con Sfinci e Cappidruzzi, aprirà alle ore 19,30. La Mostra dei Formaggi è patrocinata dall’Unione dei Comuni Valle del Belice e dall’ Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.