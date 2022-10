Gibellina, cinquemila euro per chi trasferisce residenza e acquista casa

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-15

(ph. Foto drone a cura di Giovanni Monaco)

Il Comune di Gibellina rientra tra i Comuni marginali ed ha ricevuto un’assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 per complessivi 171.940,25 euro. Con questa dotazione finanziaria sosterremo la creazione di nuove attività produttive nel settore dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio, con un contributo a fondo perduto da destinare ogni anno a nuovi imprenditori che vogliono investire nel territorio Gibellinese,“Spiega l’Assessore Matteo Fontana alle attività produttive”.Inoltre nel medesimo intervento assegneremo un contributo a fondo perduto di 5000€ per chi volesse acquistare una casa a Gibellina trasferendo la propria residenza fino ad esaurimento dei fondi. Solo grazie a queste iniziative possiamo provare a dare nuova linfa al nostro territorio e sostenere i nostri imprenditori in questo difficile momento economico.

Per ulteriori dettagli visitate il sito web del comune di Gibellina dove troverete l’avviso pubblico per annualità 2022 e che sarà riproposto per le annualità 2023/2024.