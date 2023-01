Si è spento Biagio Conte. Una vita in aiuto del prossimo. Nel ricordo di quando venne a Castelvetrano

del 2023-01-12

Tutta Italia piange la scomparsa del missionario Biagio Conte. A ricordare un aneddoto relativo alla sua tappa a Castelvetrano nel 2015 è stato Francesco Saverio Calcara. “Nel corso del giro della Sicilia - ricorda quest’ultimo - che egli fece armato solo della sua croce per sensibilizzare i cristiani e non all’attenzione verso i poveri e i diseredati della terra. In quella occasione dormì presso la chiesa della Salute e ci parlò con grande semplicità della sua conversione e della radicale scelta evangelica da lui fatta. Essere testimone di Cristo fra i poveri e da povero. Davvero, un Santo ha camminato insieme a noi.

Voglio ricordare che quando parti da Castelvetrano il lettino che gli era stato destinato in canonica fu trovato intatto, evidentemente aveva dormito per terra”.

Il 20 Febbraio 2013, il plesso "E. Medi" della Scuola Secondaria di Primo Grado "V. Pappalardo" di Castelvetrano ospitó il missionario Biagio Conte, la cui testimonianza di vita ha suscitato in noi parecchie riflessioni. Infatti, all'età di 26 anni, dopo una giovinezza vissuta negli agi, a causa di una profonda crisi interiore decide di abbandonare tutto. Inizia a vivere da eremita, si ritira nelle montagne dell'entroterra siciliano e successivamente visita la città di Assisi, colpito molto dalla vita e dal pensiero di San Francesco.

Tornato dalla famiglia a Palermo, con l'intento di trasferirsi in Africa da missionario, cambia idea per lo stato di miseria in cui si trova la sua città. In seguito si batte per dare rifugio ai senzatetto della Stazione Centrale di Palermo e, con digiuni e proteste ottiene l'utilizzo di alcuni locali. Da lì ha inizio la "Missione di speranza e carità", fondata con lo scopo di ricercare la verità, la pace e la libertà; per raggiungere tali mete l'uomo deve necessariamente distaccarsi da quelli che sono gli "effimeri problemi" legati al consumismo e al materialismo di questo mondo.

«Esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari di fratel Biagio Conte, agli assistiti e ai volontari della sua Missione. Oggi il missionario ci ha lasciati dopo giorni di sofferenza, ma il suo ricordo resterà indelebile. Con il suo impegno quotidiano e instancabile in favore degli ultimi, ci ha ricordato come, per ogni cristiano, la carità sia una condizione essenziale della propria esistenza umana e attuazione concreta della propria fede. Consapevole che la sua perdita lascia un vuoto incolmabile, posso solo affermare che il suo esempio sarà più vivo che mai nell'ispirare le mie personali azioni di solidarietà verso il prossimo e quelle del mio governo».

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, appresa la notizia della morte di Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità a Palermo.