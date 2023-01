Tra bollette salate, il freddo in classe e i genitori in protesta. Previsto incontro tra Sindaco Alfano e le scuole

di: Redazione - del 2023-01-16

(ph. consumatori.it)

“Abbiamo anticipato come scuola per i riscaldamenti già circa 20.000 euro ed il Sindaco ce ne rimborsa mille”, tuona la Dirigente Scolastica Vania Stallone alle prese anche con le proteste dei genitori, che non accettano che i loro figli debbano presenziare alle lezioni al freddo. Nelle classi della Capuana Pardo, alla Nino Atria, gli alunni della media e quelli della materna non hanno ancora potuto godere del tepore delle piastre a metano, perché non ci sono i soldi per pagare i gestori.

Solo qualche classe più fortunata ha le pompe di calore ad elettricità. La Dirigente Vania Stallone è molto amareggiata: “Le caldaie a metano sono spente, mai riparate e mai revisionate. Alla “Borsani” abbiamo 35 alunni, 400 alla Pardo, 200 alla Capuana ed 80 alla Catullo.

Siamo stanchi di continuare ad avere le stesse risposte dal Comune. Anche i contatori dovrebbero essere potenziati, perché spesso staccano”. Anche una rappresentante di classe, una mamma, Rosa Caltagirone, affida ai social le rimostranze al primo cittadino a nome dei genitori: “Mi auguro che il Comune intervenga in maniera immediata e costruttiva e non con il solito futuro vedremo, faremo, provvederemo. Adesso il Comune non è più in dissesto finanziario e si devono trovare subito delle soluzioni senza se e senza ma”.

Per fortuna l’inverno fino ad oggi non è stato veramente rigido, ma ciò non significa che non si debba dipanare la matassa, come auspicano i genitori e la Dirigente, quella della voltura del contatore del metano al Comune.

Il Sindaco Enzo Alfano aggiunge: “È mia intenzione fare subito una riunione con i Dirigenti Scolastici ed i rappresentanti dei genitori per verificare i problemi di ogni istituto. Non abbiamo la bacchetta magica, ma dobbiamo provare a risolvere quanto meno le priorità”.