Due giovani persero la vita in un incidente nel 2003. Comune CVetrano condannato a pagare oltre 200 Mila Euro

del 2023-01-20

Comune di Castelvetrano condannato a risarcire il genitore di una vittima da incidente stradale per 214 mila euro più interessi. E’ questo il verdetto della terza sezione civile della Corte d’appello di Palermo che ha ribaltato il verdetto, in sede civile, del Tribunale di Marsala che respinse la richiesta di risarcimento danni, condannando il genitore al pagamento di circa seimila euro di spese legali più interessi, ritenendo che chi avviava la causa doveva individuare la controparte responsabile (Comune di Castelvetrano, Campobello o Anas).

L’incidente stradale in questione si verificò la sera del 29 agosto 2003, tra Castelvetrano e Campobello di Mazara non lontano dal passaggio a livello e in quell’occasione morirorono il 29enne Roberto Giunta e il 17enne Giuseppe Piazza.

I giovani erano a bordo di una moto di grossa cilindrata guidata dal Giunta il quale in un curvone senza illuminazione pubblica, segnaletica, guard rail, è finita fuori strada, perse il controlo del mezzo e i due giovani dopo un volo di diversi metri finirono per schiantarsi su un muro in pietra che delimita la linea ferrata.