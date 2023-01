“Domani una marea di studenti per festeggiare liberazione di Castelvetrano. Non solo alcuni rappresentanti”. Lettera aperta ai Presidi

di: Redazione - del 2023-01-17

“Una marea di studenti in piazza per festeggiare la liberazione di una città dalla cappa mafiosa. Questa è cultura”. Inizia cosi la lettera aperta ai Presidi scritta da Francesco Bongiorno con l’auspicio che domani Castelvetrano possa vedere nei giovani in piazza la speranza per un futuro libero da condizionamenti mafiosi e con l’obiettivo di festeggiare tutti insieme in piazza la cattura di Messina Denaro. Di seguito il testo della sua lettera:



“Carissimi Presidi degli istituti scolastici castelvetranesi, ho appreso che domani, al Sit in organizzato dall’Amministrazione Comunale per la cattura di Messina Denaro, andranno solo i rappresentanti di classe. Questo non mi sembra giusto. Tutti gli studenti di ogni ordine e grado dovrebbero affollare la Piazza Comunale.

Una marea di studenti in piazza per festeggiare la liberazione di una città dalla cappa mafiosa. Questa è cultura. Questa è la rappresentazione della cultura che voi insegnanti dovete trasmettere ai giovani castelvetranesi.

La mafia non è ancora sconfitta, la mafia verrà sconfitta definitivamente dalla cultura.

Ora tocca a voi insegnanti. Vi prego con tutto il cuore di portare tutti i giovani studenti a rappresentare la nuova Castelvetrano in piazza domani mattina. Ora tocca ai giovani!

Facciamo vedere a tutto il mondo chi sono i veri castelvetranesi.”