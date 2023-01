Questione riscaldamenti nelle scuole di Castelvetrano. Nota del Comitato Genitori

di: Redazione - del 2023-01-18

(ph. consumatori.it)

La questione dei riscaldamenti nelle scuole a Castelvetrano agita i genitori preoccupati per i figli viste le temperature sempre più in calo. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma di Lina Stabile che, in qualità di rappresentante del Comitato Genitori, lamenta sulla questione dei riscaldamenti scolastici, ancora non attivi nonostante sia sopraggiunto l'inverno.

"Siamo a Gennaio e, come ogni anno, per la nostra comunità scolastica si ripresenta il problema dei riscaldamenti nelle scuole a Castelvetrano. Purtroppo, siamo in inverno (arrivato in ritardo ma eccolo presente) ed il repentino abbassamento delle temperature ha portato nuovamente i genitori (come ogni anno) a preoccuparsi per il benessere psicofisico dei propri figli all'interno delle strutture scolastiche.

Ad oggi, questo benessere purtroppo viene meno in quanto gli edifici scolastici non possono garantire un adeguato riscaldamento degli spazi e delle aule. L'anno scorso il problema sembrava risolto, attraverso la promessa fatta dall'Amministrazione Comunale di mettere l'utenze del gas a carico del Comune, ma ad oggi dobbiamo constatare che questa promessa è rimasta tale e che, anche quest'anno, il freddo è tornato ed i riscaldamenti sono rimasti spenti.

Come genitori siamo seriamente preoccupati per lo stato di salute dei nostri edifici scolastici, visto che circa 6 ore della giornata i nostri figli la passano all'interno di queste strutture, che ad oggi non possono garantire un ambiente a temperatura adeguata. Molti genitori hanno provveduto in alcuni plessi acquistando pompe di calore, stufe e vestendo più caldi i propri figli, ma prendiamo atto che purtroppo non basta.

Speriamo a breve in una risoluzione del problema, in modo che i nostri figli possano frequentare più serenamente l'ambiente scolastico, il quale dovrebbe garantire un benessere fisico e psicologico, che ad oggi purtroppo viene a mancare e quindi molti bimbi e ragazzi continuano a lamentare il freddo.

Come rappresentante del Comitato Genitori sono stata invitata dalle famiglie nostre associate a farmi portavoce del disagio che i nostri figli stanno subendo. Ci auguriamo che gli organi competenti in tempi brevi possano trovare soluzioni a questa situazione, riservandoci nell'eventualità che nulla accada di concordare ed effettuare altre forme di protesta.

Per il Comitato Genitori Di Castelvetrano

Lina Stabile"