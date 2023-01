Arrestato Andrea Bonafede. Accusato di associazione mafiosa

del 2023-01-23

È stato arrestato a Tre Fontane dove abitava in casa della sorella con l'accusa di associazione mafiosa Andrea Bonafede, il geometra che ha prestato la sua identità al boss Messina Denaro e che ha confessato di aver acquistato con i soldi del boss la casa di Campobello di Mazara. Bonafede ha confermato agli inquirenti anche di aver fornito al boss il bancomat da lui usato per le spese sostenute in latitanza ovvero abiti, cene in ristoranti. Lo stesso ha aiutato Messina Denaro nell’acquisto della Giulietta con cui Messina Denaro girava per le vie di Campobello. L’auto era stata acquistata in una concessionaria di Palermo ed era formalmente era intestata alla madre di Bonafede.