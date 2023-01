Progetto “IoBio”, mani in “pasta” tra farina e chicchi di Tumminia. Venerdì scorso visita degli alunni presso Molini del Ponte

di: Redazione - del 2023-01-24

In riferimento alla tematica “Comprare prodotti biologici e consumo critico” nell’ambito del progetto “IoBio Castelvetrano”, le classi VA e VB della Ruggero Settimo, il giorno 20 Gennaio, si sono recati presso i Molini del Ponte per una visita guidata e per prendere maggiore consapevolezza del produrre ed acquistare biologico, attraverso il racconto di Filippo Drago. I bambini hanno potuto vedere di presenza il mulino con macine a pietra in azione, toccare la farina ed i chicchi di Tumminia.

L’imprenditore Filippo Drago, alla fine della visita, ha omaggiato i partecipanti con una confezione di farina bioligica.

L’organizzazione ha ringraziato Molini del Ponte per la disponibilità e l’attenzione data ai bambini protagonisti del progetto “IoBio Castelvetrano”.