“Dance Music Awards” 2022, nomination per Area 14 e per la Discoteca Nirvana. Ecco come votare

del 2023-01-24

Due locali castelvetranesi candidati nell'ambito dei “Dance Music Awards”, competiziona a carattere nazionale volta a valorizzare le prinicipali realtà e figure operanti nell'ambito della musica dance.

L'Area 14 è stata inserita nella categoria “Miglior Winter Discoclub d’Italia”. In nomination come “Miglior Summer Discoclub d’Italia” è stato inserito il NIRVANA di Selinunte. Orgoglio per il lavoro fatto e i risultati ottenuti per Massimiliano Patti, Cosimo Rizzuto e Fabio Amodeo, anche loro in lizza per il riconoscimento di "Miglior Art Director". Soddisfazione viene espressa dai tre che parlano di un progetto vincente frutto di competenze, professionalità e passione.

Per votare clicca qui https://www.dancemusicawards.it/votazioni/vota-adesso/