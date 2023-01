Salemi domani ricorderà i suoi partigiani e le vittime della Shoah La Costituzione troverà posto in Municipio Venuti: “Ai giovani il compito di tenere viva la memoria”

del 2023-01-26

Le foto-ritratto dei partigiani e degli internati militari italiani di origine salemitana che hanno contribuito alla resistenza e alla successiva vittoria sul nazifascismo saranno affissi domani, alle 10:30, all'interno del Municipio di Salemi, nei locali adiacenti all'ufficio del sindaco. L'iniziativa, organizzata dalla sezione Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) e patrocinata dal Comune di Salemi guidato dal sindaco Domenico Venuti, arriverà nel giorno della memoria in ricordo della Shoah, l'olocausto degli ebrei.

Sarà affissa, inoltre, una copia anastatica, in formato manifesto, della Costituzione. Una copia sarà poi donata al Liceo classico Francesco D'Aguirre e un'altra sarà esposta presso la sede Anpi di Salemi.

"Abbiamo sposato con convinzione l'iniziativa dell'Anpi che ha scelto una data significativa per ricordare chi ha dato il suo contributo alla libertà: la giornata in memoria delle vittime dell'olocausto", afferma Venuti che poi aggiunge: "Importante il coinvolgimento dei giovani, che avranno il compito in futuro di tenere viva la memoria, così come il richiamo alla Costituzione che avrà per sempre un posto di rilievo all'interno del nostro Municipio". All'iniziativa di domani sono invitate le scuole della città, tutta la cittadinanza e, in modo particolare, i familiari dei partigiani e degli internati militari di origine salemitana.