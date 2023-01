Ernesto Favara dal carcere scrive una lettera al padre di Maria Amatuzzo: "Perdonami papà"

di: Redazione - del 2023-01-29

Una lettera dal carcere di Trapani per chiedere scusa al padre della ex moglie. Autore della missiva Ernesto Favara, ex pescatore selinuntino, autore dell’efferato omicidio con dodici coltellate all’addome della moglie Maria Amatuzzo, 29 anni, uccisa la vigilia di Natale 2022, a Marinella di Selinunte. «Perdonami papà» avrebbe scritto nel testo della lettera lo stesso Favara.

Il padre di Maria Amatuzzo, tramite il suo legale, l’avvocato Vito Daniele Cimiotta, ha reso noto che non perdonerà mai l’uomo che ha ucciso sua figlia. «La missiva – ha dichiarato il legale - secondo me, è indicativa della personalità di questo soggetto».