"Un disciplinare del pane nero di Castelvetrano per evitare le imitazioni". Parla il neo Presidente Salvatore Messana

di: Redazione - del 2023-01-30

Si rinnovano i vertici dell’Associazione del pane nero di Castelvetrano, dove Salvatore Messana è il nuovo Presidente. La priorità è il riconoscimento del pane nero come un prodotto di origine controllata. Si è tenuto già un incontro tra il Sindaco Enzo Alfano, con il Vicesindaco Filippo Foscari ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione del pane nero, costituita dai panificatori e promotori del pane nero di Castelvetrano.

Fanno parte del nuovo organigramma, oltre al Presidente, Francesco Rizzo, Vito Barresi, Molini Gruppo Rizzo srl e Giuseppe Russo. Intanto è già in itinere il riconoscimento del prodotto di eccellenza locale.

“Il prossimo 10 Febbraio - precisa il Presidente - tutti i documenti necessari ed il progetto curato dal tecnologo alimentare di Castelvetrano Flavio D’Anna, saranno presentati al Ministero per ottenere quelle geograficità che solo il pane nero di Castelvetrano può avere”.

“Il tanto sospirato riconoscimento - precisa Tommaso Rizzo, che già iniziò a parlare del Dop del pane nero nel 2019, quando era il Responsabile Locale del Presidio Slow Food - passa attraverso un disciplinare che deve essere assolutamente rispettato: 30% di farina di tumminia, 60% di farina Russello, lievito madre, acqua di Castelvetrano e sale di Trapani. La cottura all’interno del forno a legna deve avvenire con fronde di ulivo”.

Castelvetrano conta 43 panificatori, ma sono in pochi a puntare su questo progetto, che consentirebbe di avere un prodotto certificato ed evitare che certi panificatori regionali pubblicizzino il prodotto del pane nero di Castelvetrano, il quale può soltanto essere malamente imitato, mancando i sapori del territorio.

“È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione e sulle misure da mettere in campo per questo prodotto tipico, che rappresenta un’eccellenza - spiega Alfano -. È ampiamente condivisa l’idea che la città abbia le risorse necessarie per promuovere il prodotto. Ci sono tutte le condizioni per arrivare al riconoscimento della DOP e, in tal senso, si è quasi alla fine del primo step”.

Il neo presidente Salvatore Messana lancia un appello: “Il nostro è un progetto di territorialità del prodotto, aperto a tutti i panificatori di Castelvetrano che, aderendo, vogliano fare il vero pane nero con le regole che ci hanno tramandato i nostri nonni e, ancora prima, intere generazioni, quando il pane nero si faceva a casa.”

“Quest’anno il pane nero - assicurano i panificatori - sarà presente alla Bit di Milano. La nuova Associazione ha già in itinere una serie di eventi sul pane nero, che andrà a coinvolgere anche i produttori del famoso olio, con la speranza - conclude il Presidente - che presto Castelvetrano e l’Associazione possano fregiarsi di questo importante riconoscimento, il quale consentirebbe di denunciare chi produce e pubblicizza impropriamente in altre città il nostro prodotto”.