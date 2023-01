Processo “Oro bianco”, concluso il rito abbreviato tra sentenze e condanne

di: Redazione - del 2023-01-27

Si è chiuso ieri, nella forma del rito abbreviato, il processo di primo grado nato dall’operazione “Oro bianco” del Settembre 2021. I poliziotti di Alcamo entrarono in azione per smantellare un presunto sodalizio criminale specializzato in un fiorente traffico di stupefacenti del tipo cocaina. L’accusa era di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ex art 74 dpr. 309/90.

Il Gup di Palermo, Dott.ssa Consiglio, ha inflitto la pena più alta (17 anni, mesi 9 e 10 giorni) a Di Giovanni Giuseppe (difeso dagli avvocati Vito Di Graziano e Mannino Giovanni) e Guida Gioacchino (difeso dall’avvocato Martorana Antonio), ritenuti elementi di vertice dell’associazione (richiesta di pena del Pm, anni 20).

Il giudice ha, poi, inflitto la pena di anni 8 a Vilardi Antonio (pena richiesta dal Pm, anni 14) per il reato di partecipazione all’associazione anzidetta (difeso dagli avvocati Antonio Sottosanti e Calogero Gianluca Rizzuto).

Assolti dal reato associativo gli imputati Bertolino Gina, Vilardi Maria Naomi (entrambe difese dall’avvocato Calogero Gianluca Rizzuto del foro di Palermo), Rocca Nicolò (difeso dall’avvocato Vito Porretto del foro di Trapani), Camarda Francesco e Savallo Vincenzo.

Il Gup ha, infine, condannato Vilardi Maria Naomi alla pena sospesa di 10 mesi e giorni 20 per un episodio di spaccio di lieve entità, Rocca Nicolò alla pena sospesa di anni 2 e mesi 8 di reclusione per diversi episodi di spaccio di cocaina, Camarda Francesco alla pena sospesa di anni e Savallo Vincenzo alla pena sospesa di anni 2 di reclusione, entrambi per diversi episodi di spaccio di sostanza stupefacente.