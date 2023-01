Spiare un profilo Instagram: 3 trucchi semplici ed efficaci

di: Francesco Accardi - del 2023-01-27

Con il suo mezzo miliardo di utenti attivi, Instagram è uno dei social network più utilizzati al mondo. La piattaforma, però, nasconde rischi e segreti insospettabili: tradimenti, affari loschi, movimenti equivoci. Come possiamo proteggerci, svelando gli indizi celati dietro profili apparentemente innocui? In questa guida vedrai vari modi per spiare Instagram.

3 trucchi per accedere a Instagram

Vediamo adesso i tre modi principali in cui si può accedere al profilo della vittima, senza essere scoperti.

1. Reimpostare la password

Utilizzando la funzione password dimenticata sarà possibile reimpostarla attraverso una semplice mail, che dovrà essere prontamente cancellata per eliminare ogni traccia.

2. Log in con Facebook

Un altro trucco per spiare le chat Instagram è quello di entrare sul profilo tramite credenziali Facebook. Se la vittima ha effettuato l’accesso a questo social dal tuo cellulare o dal tuo browser, potrai facilmente accedere alle sue chat Instagram.

3. Eyezy

Se vuoi la certezza di avere libero accesso ad un profilo Instagram, ottenendo così tutte le informazioni che ti servono senza essere visto, allora il metodo migliore è utilizzare Eyezy. Grazie ad un avanzato software per la sorveglianza e ad un’interfaccia alla portata di tutti, Eyezy ti garantisce un servizio rapido e discreto per spiare chat e profili Instagram, in tutta segretezza.

Controllare Instagram con Eyezy

Dunque, quali sono le informazioni che possiamo ottenere tramite Eyezy?

Like, commenti di account privati, il momento e il luogo esatti in cui una foto è stata scatta, addirittura la possibilità di tracciare gli spostamenti del cellulare che ha caricato quella foto. Ma la particolarità più significativa è certamente quella di poter spiare le chat e i messaggi Instagram, cosa impossibile senza un’app come Eyezy.

Cos’è una keylogger app e come funziona?

Una keylogger app è uno strumento di sorveglianza digitale che permette di registrare ogni sequenza di tasti, ogni click e ogni download del dispositivo, grazie al costante monitoraggio dello schermo. Anche questa app può registrare telefonate android di nascosto . Il tutto, all’insaputa della persona monitorata. Questo perché, una volta installata, l’applicazione rimane nascosta in background così da poter controllare tutti gli scambi testuali e mediatici che avvengono su Instagram.

Perché Eyezy è la miglior keylogger app?

Grazie ad un pannello di controllo su misura, Eyezy consente di contrassegnare parole chiave come “pericolose”, così da avvisarti immediatamente nel caso dovessero comparire sullo schermo. Inoltre, avrai accesso a tutti i registri in qualunque momento, per controllare le query di ricerca, le note e i messaggi, monitorando le abitudini dello smartphone e spiando l’account Instagram senza il telefono della vittima.

I rischi di spiare profili Instagram altrui

È chiaro: accedere all’account privato di qualcuno espone inevitabilmente al rischio di essere scoperti. Per questo Eyezy ci tiene a precisare ai suoi utenti, che non avranno bisogno di scoprire password o entrare nel profilo Instagram della persona che vogliono monitorare. La tecnologia keylogging, infatti, assicura totale anonimato nello spiare le chat Instagram e lo scambio di file. Questo perché l’applicazione si limita a registrare ciò che avviene sullo schermo, quindi ricerche, digitazione e lettura di messaggi.

Controllare Instagram, in modo sicuro

Ci sono diversi tipi di uso legittimo che rendono le keylogger app affidabili e sicure. Per esempio, un genitore potrebbe voler monitorare le attività digitali dei propri figli, oppure le forze dell’ordine potrebbero ottenere dati online e offline spiando le chat Instagram di un sospettato. Un normale cittadino potrebbe invece utilizzare Eyezy per tenere traccia di ogni suo dispositivo, nel caso questo venisse perso o rubato.

Conclusioni

Passiamo quasi metà della nostra vita online, condividendo, commentando e, soprattutto, scrivendo. Avere la possibilità di operare un controllo su Instagram significa arginare i pericoli a cui i nostri figli sono esposti, accertarsi che il nostro partner rimanga fedele ed essere certi di sapere sempre dov’è e cosa fa il nostro dispositivo.