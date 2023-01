Inaugurazione del nuovo plesso “ Borgo Selinunte” dell’Istituto I.P.S.E.O.A. “Titone” di Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-30

E’ con grande soddisfazione che il Commissario Straordinario del LCC di Trapani, Dott. Raimondo Cerami, comunica che oggi si è svolta a Castelvetrano la cerimonia di inaugurazione del nuovo plesso scolastico “ Borgo Selinunte” dell’I.P.S.E.O.A. Erano presenti all’evento oltre allo scrivente , il Sindaco di Castelvetrano, il Provveditore agli Studi dell’Ambito territoriale di Trapani e il Dirigente scolastico dell’IPSEOA che ha fatto gli onori di casa, offrendo ai presenti un buffet preparato dagli alunni dell’istituto Alberghiero. Tale risultato è stato raggiunto grazie ad un accordo di collaborazione sottoscritto nel 2021 tra il LCC di Trapani e il Comune di Castelvetrano, proprietario dell’immobile, che prevedeva l’immediata consegna della struttura al Dirigente scolastico dell’IPSOA al fine di provvedere agli interventi di manutenzione finalizzati alla fruibilità dell’immobile a valere sui finanziamenti ministeriali; successivamente, acquisita la restante documentazione tecnica da parte del Comune, il LCC di Trapani potrà acquisire l’immobile al patrimonio immobiliare dell’Ente, ex dell’art.8 della l.r. n. 23/96.

Aggiunge, il dr. Cerami, che il risultato raggiunto rappresenta il segno tangibile della presenza dello Stato a Castelvetrano e perché con l’accordo raggiunto l’istituzione scolastica ha potuto fruire sin dall’anno scolastico in corso di spazi per aule e laboratori utili per una serena pianificazione dell’attività didattica anche per i prossimi anni scolastici.