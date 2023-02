La Folgore non va oltre il pareggio in casa con il Fulgatore

di: Redazione - del 2023-02-06

Finisce in parità l’incontro al vertice tra le due trapanesi, con un certo rammarico da parte dei locali per non avere potuto schierare i due attaccanti titolari, il bomber Rustico, infortunato, e Spinelli, che ha preso una storta durante il riscaldamento, dando forfait.

La Folgore, sospinta dagli ultras fino alla fine, ha avuto maggiori occasioni, ma è mancato il guizzo finale anche di Salvo. Gli ospiti, ben messi in campo, hanno mostrato di essere una buona squadra e fino alla fine con Marino hanno tenuto in apprensione in locali, dove in difesa ha giganteggiato Barbero.

La prima vera occasione per i folgorini al 10’, con una punizione di Bono all’incrocio dei pali. Mistretta vola e manda in angolo. Al 18’ ospiti pericolosi con Messina in area, il cui tiro finale viene mandato in angolo dall’attento Pizzolato. Nel secondo tempo, al 5’, Achour si trova in area a due passi di Mistretta, che riesce a bloccare a terra.

La Folgore fa superiorità numerica con un gran lavoro di Galluzzo, che prova a sfondare al 48’ in pieno recupero in mezza rovesciata, ma trova lo stinco di un suo compagno, poi non succede più nulla, per un pareggio sostanzialmente giusto.