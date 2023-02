Salemi, denunciato dai Carabinieri palermitano per inosservanza prescrizioni foglio di via obbligatorio

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2023-02-03

"I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato 3 persone nell’ambito di un servizio coordinato volto alla prevenzione e repressione di reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, un palermitano di 36 anni è stato denunciato per l’inosservanza delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio nel Comune di Salemi, in quanto sorpreso a passeggiare nella pubblica via del predetto Comune."