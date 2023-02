Castelvetrano, successo sabato per premiazione finale del Concorso Letterario Internazionale “Selinunte”

di: Vincenza Leggio - del 2023-02-03

Nella suggestiva scenografia barocca della Chiesa di San Domenico a Castelvetrano, si è svolta la cerimonia di premiazione, il giorno 28 Gennaio 2023, del primo Concorso Letterario Internazionale “Selinunte”, organizzato dalla società Dante Alighieri, Pantha rei ed Archeoclub di Castelvetrano per onorare la memoria di Gianni Diecidue, Paola Grassa e Rosario Di Bella, illustri scrittori castelvetranesi, oltre che docenti, a cui sono intestate le 3 sezioni del concorso: saggistica, narrativa e poesia per la sezione adulti, mentre per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado il premio Kouroi. La cerimonia ha avuto inizio con i saluti di Don Giuseppe Undari, arciptrete di Castelvetrano, e del Sindaco Enzo Alfano.

Subito dopo, il professore Rosario Atria ha presentato i relatori: Girolamo Di Bella, Tino Traina ed Antonino Cangemi, i quali hanno ricostruito il profilo letterario dei 3 illustri scrittori.

Dopo la breve presentazione, è avvenuta la premiazione distinta per categorie, sia per gli adulti che per gli alunni. Due allieve dell’istituto “GB Ferrigno – Accardi” hanno ricevuto la menzione di merito: Anna Calcara, 3A SIA, per la sezione racconto, Ameur Rawya per la sezione poesia, per l’istituto CAT di Campobello. Tutti gli altri partecipanti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione.

È stata una serata di intense emozioni e gioie indescrivibili per il premio ricevuto. Sono sempre più convinta che l’amore per la scrittura, l’arte e la letteratura possano essere amate anche dagli alunni di un istituto tecnico. Oggi la società propone modelli di bellezza fugaci e mutevoli, stereotipi di essa che i ragazzi subiscono passivamente; nasce, pertanto, l’esigenza di promuovere ed educare il bello in tutte le sue forme. Compito precipuo della scuola è quello di educare al bello ed a forme durature di esso: le arti performative hanno questo scopo.

Un ringraziamento a tutti gli alunni del CAT che svolgono ogni giorno il loro dovere, cimentandosi sempre in sfide sempre più complesse, dimostrando competenza e capacità in tutte le attività proposte.