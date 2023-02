Jannik Sinner pronto a vincere un grande slam

di: Francesco Accardi - del 2023-02-07

(ph. masterclubfitness.it)

Il presente ed il futuro del tennis italiano sembra essere tutto nelle mani di Jannik Sinner, ventunenne altoatesino che ha già avuto modo di calcare grandi palcoscenici di questo sport. Una crescita che sta avvenendo in maniera graduale e che nell’ultimo anno ha subito un cambiamento importante con la scelta di puntare su un nuovo allenatore, Simone Vagnozzi.

Il coach di Sinner parla degli obiettivi 2023 non lasciando più nulla al caso, focalizzandosi su un netto cambio di rotta dettato anche dalla preparazione fisica. Non si parla solo di tecnica o di modo di giocare, Vagnozzi, insieme al suo staff, ha capito come poter modellare tale talento, arrivando finalmente a traguardi di eccellenza.

Il cambiamento fisico di Sinner

I problemi fisici che hanno attanagliato Sinner per tutto il 2022 hanno lanciato un campanello d’allarme, infortuni che con una struttura muscolare differente potevano probabilmente essere superati. Da qui l’idea di iniziare a collaborare con Juventus Medical, per una preparazione fisica diversa volta ad aumentare un po’ la massa muscolare del ragazzo, che si ritrova ad avere un fisico alquanto longilineo. Ora Sinner, da quando si allena nella struttura di Torino, può contare su 3kg di muscoli in più e senza dubbio è un primo passo per renderlo ancora più forte.

Secondo Vagnozzi il problema accusato durante il torneo di Adelaide è stato ben attutito proprio grazie a questi allenamenti mirati più alla crescita muscolare. Si sta lavorando sullo sviluppo di una struttura fisica che sia più adeguata a proteggerlo. Sinner è un giocatore rapido con leve lunghe, è più soggetto ad infortuni, ma con tale cambiamento si potranno avere risultati differenti. Sensazioni quindi positive per questo 2023 di Sinner e qui le scommesse sportive possono già sbizzarrirsi per i futuri tornei a cui parteciperà il tennista altoatesino.

Gli obiettivi di Sinner per il 2023

In programma ci sono infatti tante partite per Sinner, con l’anno che è stato praticamente inaugurato con la sua partecipazione all’Australian Open, purtroppo è stato sconfitto agli ottavi da Tsitsipas non riuscendo a bissare il piazzamento dell’ultima partecipazione, quando era arrivato ai quarti. Ciò che però deve far ben sperare per il futuro di Sinner è la sua capacità di reagire. Prima dell’Australian Open non era mai riuscito a recuperare da una situazione di svantaggio, ora invece Sinner ha mostrato una forza di reagire che potrebbe far ancor più la differenza nei prossimi match in cui sarà coinvolto.

Probabilmente sperava di arrivare più in là in questa competizione, ha ammesso di aver sbagliato troppi colpi contro Tsitsipas, anche se le scelte sono state considerate da lui più che giuste. Sinner è un ragazzo che lavora molto sugli errori commessi, gli servono per imparare a migliorarsi ed è già pronto ad affrontare le nuove sfide che gli si presenteranno quest’anno.

La più importante riguarda le Finals di Torino, questo è l’obiettivo che sembra stare più a cuore a Sinner, ma sarà un 2023 davvero ricco e la speranza è che possa aggiudicarsi un grande slam perché ha tutte le carte in regola per farlo. La fortuna è anche quella di condividere il campo con grandissimi campioni e Sinner sembra ispirarsi molto a Djokovic, colui che a quanto pare gli sta dando i consigli migliori per crescere in questo settore.