Santa Ninfa, l’11 Febbraio continua l’appuntamento con “Il Sabato del Formaggio”

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-08

““Non era scontato. Ma grazie all’impegno della Sicilformaggi e del pubblico siamo riusciti a fare di questo primo appuntamento un momento importante di condivisione e di degustazione”. Tommaso Palmeri commenta così il primo appuntamento de “Il Sabato del formaggio”, l’evento dedicato alla degustazione ed alla vendita a prezzi convenienti e vantaggiosi di ricotta, zabbina, formaggi freschi e stagionati, oltre a prodotti di eccellenza del territorio.

“La partecipazione è stata molto buona - continua Palmeri -. Molte persone sono venute ad assaggiare ricotta, zabbina e cannoli ma tanti hanno anche apprezzato le nostre specialità ed i formaggi gourmet. Siamo felici di sentirli soddisfatti in un momento storico in cui molti dedicano più attenzione al cibo” - aggiunge Palmeri.

Tradizione, tutela del territorio, qualità ed innovazione sono tematiche portanti per Sicilformaggi e saranno declinati per il pubblico attento al cibo ed alla qualità nei prossimi appuntamenti in programma, come quello dell’11 Febbraio, in cui sarà possibile degustare formaggi gourmet, arancine, zabbina, ricotta e cannoli.

Un appuntamento fisso ed imperdibile per conoscere il diversificato mondo dei formaggi e ciò che si cela dietro ai suoi gustosi prodotti che si differenziano per peculiarità e tecniche di realizzazione. L’evento si terrà nei locali della Bottega ”Sicilformaggi”, presso il Centro Artigianale di Santa Ninfa in via E. Mattei, 3.