Salemi, Venuti eletto nel Comitato direttivo di Anci Sicilia "Impegno per affrontare i problemi degli enti locali"

del 2023-02-08

Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, è stato eletto nel Comitato direttivo di Anci Sicilia. L'elezione si è tenuta nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio regionale dell'associazione che riunisce i Comuni, al San Paolo Palace di Palermo. Venuti è l'unico sindaco trapanese eletto nel Direttivo di Anci Sicilia. Questi gli altri componenti: Federico Basile, sindaco di Messina; Giuseppe Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco (Catania); Orlando Russo, sindaco di Castelmola (Messina); Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi (Palermo); Francesco Sgroi, sindaco di Randazzo (Catania); Santi Rando, sindaco di Tremestieri Etneo (Catania). Il Consiglio ha poi confermato Mario Emanuele Alvano nel ruolo di Segretario generale di Anci Sicilia. "Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia - afferma Venuti -, uno stimolo ulteriore a lavorare per il meglio. L'Anci è da sempre un punto di riferimento per i sindaci, figure in prima linea nel rispondere ai bisogni dei cittadini. L'impegno è quello di continuare ad affrontare le incognite degli enti locali senza fermarsi a sterili rivendicazioni ma fornendo soluzioni concrete".