Salemi, donna fa causa al Comune e ottiene in primo grado risarcimento da 25 Mila Euro

di: Redazione - del 2023-02-12

Il Tribunale di Marsala, giudice dr. Marcello Bellomo, il 13 gennaio scorso ha depositato la sentenza che ha condannato il Comune di Salemi ad un risarcimento di 25.000 euro, oltre al pagamento delle spese di Ctu e spese legali.

Si tratta di una causa iniziata nel 2020 dalla proprietaria di un immobile sito sulla via De Simone, nelle vicinanze del teatro del Carmine, nel centro storico del comune di Salemi. La signora L. F. aveva più volte sollecitato il Comune ad intervenire per mettere in sicurezza alcuni immobili pericolanti, oltre alla pulizia delle strade limitrofe.

Da alcuni anni, infatti, la via De Simone, a causa di una frana, non è più percorribile con le auto, nelle vicinanze non ci sono parcheggi, manca l’illuminazione e perfino l’acqua potabile. Per questo motivo la proprietaria dell’immobile, tramite l’avvocato Francesco Salvo, ha citato in giudizio l’Ente pubblico. A seguito di una Consulenza Tecnica, è stata accertata la causa di alcune infiltrazioni, nel piano seminterrato dell’immobile, dovute alle condizioni del manto stradale, oltre alla perdita di valore dell’abitazione per la mancanza di strade ed altri servizi essenziali.

Il Comune dovrà, pertanto, risarcire la proprietaria, la quale tramite il proprio legale fa sapere di voler appellare la sentenza, in quanto il Giudice avrebbe ingiustificatamente ridotto l’importo quantificato dal CTU.