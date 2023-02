Santa Ninfa, il 18 Febbraio a “Il Sabato del Formaggio” protagonisti i cannoli siciliani

del 2023-02-15

Il cannolo siciliano, a Santa Ninfa, è una cosa da intenditori. La sua particolarità sta nel fatto che la crosta fritta è croccante e si presta per mettere alle estremità una gran quantità di ricotta insieme a canditi o cioccolato.

La ricotta con cui si condisce il cannolo siciliano è ottenuta dal latte di pecora e viene lavorata in maniera grossolana, più artigianale se vogliamo.

Oltretutto, la ricotta non è fastidiosa per via di una bassa quantità di zucchero, quindi non stanca anche dopo tanti morsi.

Proprio questa caratteristica regala un sapore unico ed inconfondibile a questa specialità ed il vostro stomaco ne sarà sazio, anche se probabilmente ne vorrete un altro.

Il periodo migliore per assaggiare il cannolo siciliano coincide con il momento in cui i pascoli sono ben verdi e l’erba è umida, quindi il latte si produce in ricca quantità, donando sapore al cannolo.

Per questo motivo, sabato 18 febbraio a “Il Sabato del Formaggio”, l’evento dedicato alla degustazione ed all’acquisto conveniente e vantaggioso di ricotta, zabbina, formaggi freschi e stagionati, oltre a prodotti di eccellenza del territorio, la star della giornata sarà prorio il “cannolo”, con degustazioni e preparazione dei cannoli in diretta.

Inoltre, sarà possibile degustare formaggi gourmet, arancine, zabbina e ricotta.

Un appuntamento fisso ed imperdibile, che ha già visto negli scorsi appuntamenti una moltitudine di visitatori, curiosi di conoscere il diversificato mondo dei formaggi e ciò che si cela dietro ai suoi gustosi prodotti.

L’evento si terrà nei locali della Bottega ”Sicilformaggi” - presso il Centro Artigianale di Santa Ninfa in via E. Mattei, 3.