Salemi, camion fuori controllo in discesa si schianta contro un muretto

Un camion fermo per una riparazione nei pressi dell’officina meccanica improvvisamente, a causa si presume di un problema ai freni, ha iniziato a percorrere una discesa frenato solo dalla recinzione di un muretto, dal palo dell’illuminazione pubblica divelto e da una postazione fissa della Tim.

E’ successo stamane alle 11,30 circa a Salemi tra la via Alberto Favara e la Via Enrico Berlinguer, zona abbastanza trafficata in quell’ora della autovetture. Il proprietario un imprenditore agricolo aveva portato il suo camion per una riparazione in una officina dell’area artigiana.

Sul posto sono intervenuti i Vigli Urbani di Salemi per accertare le responsabilità di quanto successo. Gli operai della Tim hanno provveduto al ripristino dei danni.