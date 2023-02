del 2023-02-19

L’arresto di Matteo Messina Denaro con una messa in scena è stato ironicamente simulato e organizzato dagli abitanti di Borgotaro, comune di nemmeno 7mila abitanti in provincia di Parma in occasione del carnevale. In azione gli SWAT (le squadre d’assalto speciali americane) con il boss Matteo Messina Denaro con il suo outfit ormai diventato virale.