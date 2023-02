“Nessun tentativo di rapina, si trovava al rifornimento per caso”. Assolto castelvetranese dal Tribunale di Marsala

di: Redazione - del 2023-02-21

Assolto dal Tribunale di Marsala il castelvetranese Pellegrino Benedetto Salvatore. Non ci fu nessun tentativo di rapina ai danni di Chowdhury Sujon nell'Aprile del 2016. Il processo ha chiarito che l'intervento del Pellegrino, unitamente al fratello, fu determinato dalla necessità di soccorrere un uomo disabile che era stato aggredito dal Chowdhury, che pretendeva la consegna di una somma di denaro.

Infatti il Pellegrino si era trovato del tutto casualmente presso l'area di rifornimento carburanti Agip di via Campobello, per rifornire di benzina l'automobile sulla quale viaggiava. Il processo si è protratto per molto tempo dal momento che la presunta persona offesa non si presentava in giudizio per rendere le dichiarazioni accusatorie sostenendo di avere ritirato la querela. Ma la testimonianza era necessaria perchè Pellegrino Benedetto Salvatore non aveva accettato la remissione di querela pretendendo la celebrazione del processo per fare emergere la verità.

Durante l'esame testimoniale il Chowdhury si è più volte contraddetto rappresentando la sua versione dei fatti in modo del tutto illogico. Mentre il racconto di quanto successo, da parte degli imputati, ha trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni dello stesso uomo disabile che, con l'aiuto dei familiari, è riuscito a far capire al Tribunale quali fossero le ragioni dell'aggressione subita da parte del Chowdhury ed il provvidenziale intervento in suo soccorso da parte degli imputati.

Da qui l'assoluzione di Pellegrino Benedetto Salvatore perchè il fatto non sussiste. Si chiude così nel migliore dei modi, a distanza di molti anni, una vicenda giudiziaria che, grazie alla caparbietà dello stesso imputato che non aveva accettato la remissione di querela, ha fatto luce su un episodio di cronaca con l'accertamento della verità.