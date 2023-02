Santa Ninfa: Seggio per le primarie del Partito democratico in piazza Libertà

di: Redazione - del 2023-02-25

Anche a Santa Ninfa si potrà votare, domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, per le primarie del Partito democratico che sceglieranno il nuovo segretario nazionale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Il seggio sarà predisposto in piazza Libertà, 20 (ad angolo con la via Arias Giardina). Potranno votare tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni, muniti di un documento di identità. Chi vorrà votare dovrà anche versare un contributo di 2 euro. I tesserati del Pd invece non dovranno versare nulla, dal momento che risultano già iscritti nell'albo degli elettori dem.