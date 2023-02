Santa Ninfa, libro su don Riboldi si presenta il 3 Marzo nella sala consiliare

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-23

"Si intitola «Don Riboldi, 1923-2023» (sottotitolo «Il coraggio tradito»), il libro del giornalista Pietro Perone che sarà presentato venerdì 3 Marzo, a partire dalle 18, nella sala consiliare. Dopo i saluti del Sindaco Giuseppe Lombardino e del parroco di Santa Ninfa, don Vincenzo Aloisi, e la successiva introduzione del Presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, a dialogare con l'autore saranno il poeta Biagio Accardo ed il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella.

Il volume, pubblicato dalle edizioni San Paolo in occasione del centenario della nascita di Riboldi, ripercorre le tappe essenziali del suo impegno per la legalità e per la dignità umana. La sua fu una voce che si fece sentire in Parlamento, in dialogo (e in polemica) con i politici, faccia a faccia con i criminali che volevano imporre la propria autorità su ogni aspetto della vita sociale.

Riboldi, che durante la sua lunga permanenza a Santa Ninfa fu ribattezzato «don terremoto», è stato in seguito vescovo di Acerra, in Campania, in prima linea nella lotta alla camorra. È scomparso nel 2017."