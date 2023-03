Partanna, successo di pubblico a Castello Grifeo per 13^ edizione "Festa del Donatore" Avis

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-28

"Meravigliosa cornice di pubblico presso le Scuderie del Castello Grifeo di Partanna.

L'Avis di Partanna, giunta alla sua tredicesima festa, ha organizzato la manifestazione in maniera impeccabile. Per l'occasione presenti il Presidente Provinciale Francesco Licata, il Consigliere Nazionale Vito Puccio, quello Regionale Stefano Aqueci, insieme ad altre autorità in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.

L'inizio è stato emozionante con i brani musicali dei bambini della scuola dell'infanzia.

Hanno collaborato al catering gli alunni dell'Istituto Alberghiero "V. Titone" di Castelvetrano coadiuvati dal Prof. Benedetto Romeo.

L'Avis di Partanna ha raggiunto nel corso dell'ultimo anno ben 1087 sacche di emocomponenti (1007 di sangue) a fronte di 502 soci donatori.

Numeri che portano la città belicina ai primissimi posti in Provincia di Trapani.

Il Presidente Antonino Battaglia ha ringraziato tutti i donatori partannesi encomiabili per generosità e puntualità ed ha invitato altri possibili donatori ad avvicinarsi al mondo Avis.

Donare il sangue è l'atto profondo, intimo, disinteressato di chi ama la vita e non vuole dimenticare chi soffre.

La donazione del sangue richiede un piccolo impegno, è indolore ed è un esempio concreto di generosità, che riveste un'importanza grandissima perché restituisce la vita.

Nella foto, da sinistra, Antonino Mangialomini, Pietro Piazza, Vito Puccio, Antonino Battaglia, Maurizio Napoli, Giovanni Casciotta, Michela Salvo, Stefano Agueci e Francesco Licata."