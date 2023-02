Da oggi fino al prossimo lunedì inaccessibile il centro storico di Salemi. Le indicazioni del Comandante Alessi

del 2023-02-27

Da lunedì e fino al prossimo lunedì inaccessibilità nel centro storico di Salemi ai non residenti con inevitabili disagi alla circolazione. Il comandante della polizia municipale di Salemi Dott. Luigi Alessi consiglia ai cittadini che devono recarsi nel centro storico di servirsi del parcheggio sito in Via Schillaci e se non strettamente necessario di non utilizzare i veicoli. I residenti, che devono necessariamente accedere nel centro storico con il veicolo, potranno accedervi da via Mela di cui, per l'occorrenza, è stato invertito il senso di marcia.

Foto: archivio