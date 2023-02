Partanna, Cetty hair boutique presente come protagonista nei backstage della Women’s Fashion Week FW 2023/2024

del 2023-02-27

Milano è tornata a risplendere di bellezza, fascino e design anche questo autunno grazie alla nuova edizione della Milano Fashion Week donna, per le collezioni FW 2023/2024. Wella, partner ufficiale di CNMI per le creazioni hair nei backstage, chiama anche quest’anno a raccolta i migliori team di hair stylist d’Italia per la realizzazione delle acconciature di alcune tra le migliori sfilate in calendario, tutte finalmente in presenza.

Grande soddisfazione per Cetty hiar Boutique che è stata Official Hair Stylist della Milano Fashion Week 2023/2024, in programma dal 21 al 27 febbraio.

“Partecipare alla Milano Fashion Week è stata un’esperienza davvero unica, e in questa edizione abbiamo respirato davvero un’aria di rinascita e grande fermento creativo come non capitava purtroppo da tanti anni. - dichiara Cetty De Blasi, titolare del salone Cetty hair boutique – Tutte queste nuove ispirazioni che ci arrivano dai backstage sono linfa preziosa per il nostro lavoro di ogni giorno in salone. Poter lavorare in contatto con grandi hair stylist internazioanali su celebrity e modelle di fama mondiale ci consente di affinare le nostre competenze per rendere sempre più belle le clienti che si affidano a noi.” Il salone Cetty Hair Boutique a Partanna si caratterizza per professionalità, creatività, attenzione e dedizione volta al capello rispondendo alle esigenze più difficili, con sorriso e amore verso il proprio lavoro e con l’obiettivo di valorizzare ogni persona, partendo proprio dai capelli come tratto unico, grazie anche al supporto delle altissime performance dei prodotti WELLA utilizzati.