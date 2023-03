(VIDEO) Arrestata Rosalia Messina Denaro. In casa pizzino decisivo per arresto del fratello dentro gamba di una sedia

di: Redazione - del 2023-03-03

I Carabinieri del Ros hanno arrestato a Castelvetrano, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura ed avrebbe gestito per suo conto la "cassa" della "famiglia" e la rete di trasmissione dei 'pizzini', consentendo così al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza.

Rosalia Messina Denaro è la moglie di Filippo Guttadauro, in carcere al 41 bis, così come il figlio Francesco, e mamma di Lorenza Guttadauro, avvocato di Matteo Messina Denaro.

L'operazione che ha portato all'arresto di Rosalia Messina Denaro è stata condotta dal Ros, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sicilia. La misura cautelare è stata disposta dal gip Alfredo Montalto. Sono in corso decine di perquisizioni in Provincia di Trapani.

Dentro casa è stato trovato un pizzino decisivo che ha portato il boss latitante all'arresto. È stato scritto dalla sorella Rosalia (a quanto pare parlava dei suoi problemi di salute) e da lei stessa riposto dentro la gamba di una sedia. I Ros a Dicembre, mentre erano nella sua abitazione per piazzare delle cimici, si accorsero del pizzino e decisero di fotografarlo e riporlo dentro la gamba della sedia per non insospettire Rosalia Messina Denaro. Da lì si ebbe la certezza che era il fratello Messina Denaro il soggetto malato di tumore di cui parenti ed affiliati parlavano da tempo, seppur in codice ed in maniera criptica.

La casa in cui è stato pervenuto il pizzino era in via Alberto Mario dove la donna viveva da sola a Castelvetrano.

Questo indizio ha portato gli investigatori alla cattura di Messina Denaro il 16 Gennaio.

Rosalia Messina Denaro ricorda al destinatario del "pizzino" l'esistenza di una grossa provvista (€ 64.100) e le spese già affrontate (€ 12.400) con riferimento ad un periodo appena trascorso. Arrivava sempre da Rosalia Messina Denaro l'ordine che a chi avrebbe ricevuto il "pizzino" su quanto spendere per il periodo successivo («per il prossimo periodo devi spendere di nuovo 12.400»).

Negli scambi di posta venivano date indicazioni dallo stesso Matteo Messina Denaro sulle accortezze da avere a fronte di possibili intercettazioni da parte degli inquirenti mediante l’impiego di apparecchiature informatiche.