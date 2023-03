Progetto “IoBio”, alunni della Lombardo Radice e Ruggero Settimo “nominati” Influencer del mangiare sano

di: Redazione - del 2023-03-08

Circa 200 alunni dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” e del 2° Circolo Didattico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano hanno ricevuto l’attestato di “Influencer” del mangiare sano, grazie ad un progetto promosso dal Dipartimento Agricoltura della Regione: “IoBio Castelvetrano”.

“Abbiamo aderito con grande interesse al progetto IoBio - dichiara Maria Rosa Barone, Dirigente dell’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo” - perché l’Istituto ha sempre puntato sull’attenzione verso l’educazione alimentare.

In continuità con altre esperienze formativo-didattiche precedenti, promosse dal Ministero come “Frutta e verdura nelle scuole” o “Latte nelle scuole”, dalle Associazioni, come “Una sardina in mostra” o dalle insegnanti con i progetti “Olio di classe” o “Merenda sana” vogliamo favorire agli alunni, e tramite loro anche alle famiglie, l’attenzione per sani e corretti stili di vita che possono realizzarsi solo attraverso un’adeguata alimentazione, ispirata ai principi della dieta mediterranea.”

Gli alunni e le famiglie hanno particolarmente gradito il percorso formativo, grazie ai qualificati interventi degli esperti, rafforzati nella didattica quotidiana.

Gli alunni della “Lombardo Radice” ritirano gli attestati di “Influencer”

Gli alunni della “Ruggero Settimo” ritirano gli attestati di “Influencer”

Per le foto si ringrazia Gaspare Pompei