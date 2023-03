Salemi, 350mila euro per palestra scolastica del plesso via Leonardo da Vinci. Venuti: "Una scuola sempre più funzionale"

di: Comunicato Stampa - del 2023-03-06

"Nuovo finanziamento per una struttura scolastica di Salemi: il plesso di via Leonardo da Vinci. Dopo i duecentomila euro ottenuti dal Comune per la mensa scolastica, adesso è il turno della palestra che godrà di un trasferimento pari a 350mila euro per i lavori di ristrutturazione.

L'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Domenico Venuti, ha ricevuto la lettera con la quale il Ministero dell'Istruzione comunica il finanziamento dell'intervento, avvenuto nell'ambito di un avviso a valere sui fondi strutturali europei (Programma operativo nazionale 'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020).

L'avviso al quale il Comune di Salemi ha partecipato è finalizzato a rendere le strutture scolastiche più sicure e più funzionali per incrementare della propensione dei giovani a trascorrere più tempo a scuola e ridurre, di contro, il fenomeno dell'abbandono scolastico.

"Un nuovo tassello che perfeziona ulteriormente l'ottimo lavoro che abbiamo svolto in questi anni sul fronte delle strutture scolastiche - commenta Venuti -. Ambienti più funzionali alle esigenze dei nostri ragazzi consentiranno alla scuola di svolgere al meglio la sua funzione. Ogni giovane che trascorre più tempo a scuola - conclude il Sindaco di Salemi - è una vittoria per le famiglie e le istituzioni"."