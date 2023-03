Tribunale di Marsala assolve 55enne partannese. Uso personale di droga e non finalità di spaccio

del 2023-03-06

La Quarta Sezione della Corte di Appello di Palermo, presieduta dal Giudice Vittorio Anania, ha annullato la condanna a quattro mesi di reclusione che era stata inflitta dal Tribunale di Marsala nel Dicembre 2021 ad un cinquantacinquenne di Partanna, T.T., trovato in possesso di poco più di cinque grammi di cocaina.

Quest’ultimo era stato fermato dai Carabinieri del Norm nella Contrada Fontanelle di Castelvetrano in compagnia di un pregiudicato ed a seguito di perquisizione personale si era accertato che aveva nascosto negli slip un involucro di plastica contenente lo stupefacente.

Secondo il Tribunale di Marsala, la consulenza chimica espletata sulla sostanza sequestrata, dimostrava che, in base al grado di purezza, era possibile ricavare 25 dosi medie singole e tale dato sarebbe stato incompatibile con una detenzione della cocaina volta al solo uso personale.

Ora la Corte, stravolgendo quanto affermato dal Tribunale di Marsala, ha accolto l’appello del difensore l’avvocato Gianni Caracci, assolvendo T.T. ed affermando il principio secondo cui: "se il quantitativo dello stupefacente sequestrato non appare particolarmente sproporzionato, deve presumersi che sia destinato al solo uso personale, a meno che non vi siano elementi che dimostrino il fine di spaccio, come la suddivisione in dosi, il sequestro di banconote di piccolo taglio o una specifica attività di intercettazione o pedinamento comprovante numerosi contatti con potenziali acquirenti".