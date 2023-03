Partanna, presunto pacco bomba ieri sera nei pressi della casa del Sindaco Catania. Sul posto Carabinieri e artificieri

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2023-03-17

Allarme bomba ieri sera presso il cortile esterno della casa del primo cittadino partannese Nicolò Catania, la quale si trova in via Calatafimi.

Arriva da segnalazione anonima, infatti, l'indicazione ai Carabinieri della presenza di un pacco vicino a una Mercedes coupé non in uso, appartenente alla moglie del Sindaco. Le Forze dell'Ordine hanno quindi attivato il protocollo di sicurezza, evacuando la moglie e i figli dalla casa e chiudendo tutte le strade di accesso sia per il traffico veicolare che pedonale.

Gli artificieri sono arrivati sul posto e hanno fatto brillare una piccola carica per accertarsi che non ci fosse nulla di sospetto sull'auto. La presenza dei Carabinieri e la chiusura della strada hanno attirato l'attenzione dei residenti del paese. Il Sindaco si trovava fuori città per un convegno a Marsala dopo una visita all'Ars, ma è stato bloccato fuori casa dai Carabinieri fino alla conclusione delle operazioni di bonifica.