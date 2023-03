Passa il Giro d’Italia e dalla Regione arrivano fondi anche per le strade di Castelvetrano e Partanna

del 2023-03-23

260 Mila euro dalla Regione in parte anche per alcune strade centrali di Castelvetrano e Partanna che vedranno passare il Giro d’Italia 2023 nell’ambito delle tappe siciliane.

“Il Presidente Renato Schifani e la collega Elvira Amata - ha dichiarato l’Assessore Aricò - hanno presentato, insieme agli organizzatori di RCS Sport, il Giro di Sicilia 2023. Quest’anno partirà il prossimo 11 Aprile con un percorso totalmente rinnovato che attraverserà tante località siciliane.

Per me è stato un piacere illustrare il nostro contributo con i progetti del dipartimento tecnico dell’Assessorato alle Infrastrutture che interverrà attraverso gli uffici del Genio Civile coinvolti (che ringrazio per i tempi record), non soltanto per mettere in sicurezza le strade offrendo ai concorrenti percorsi sicuri e adeguati.”

Sono sette le Province siciliane coinvolte per una serie di interventi di manutenzione stradale sul territorio di ben 18 Comuni, per una spesa totale di 4 milioni di euro ottenuti attraverso una rimodulazione dei fondi POC.