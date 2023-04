Salemi, lavori per la messa in sicurezza di via Matteotti Cambia la circolazione stradale, da giovedì senso unico

del 2023-04-04

Operai al lavoro a Salemi per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di via Matteotti, decisi dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Venuti. Il progetto, del valore di settecentomila euro, punta a creare un sistema di drenaggio sotterraneo delle acque meteoriche con l'obiettivo di scongiurare fenomeni franosi.

Previsto anche il rifacimento della pavimentazione del marciapiede. "Un ulteriore tassello per la messa in sicurezza del territorio - affermano Venuti e l'assessore ai lavori pubblici Calogero Angelo -. Un intervento di prevenzione necessario". I lavori interesseranno tutta via Matteotti in vari step.

Al lavoro gli operai della 'C.S. Costruzioni Srl', che si è aggiudicata la gara d'appalto indetta dal Comune. Per limitare i disagi alla circolazione stradale e alle numerose attività commerciali attive nella zona dei lavori, il settore Polizia municipale del Comune, su input dell'Amministrazione, ha istituito il senso unico di marcia lungo via Matteotti, in direzione Marsala, con possibilità di parcheggio, mentre il traffico in direzione opposta, in arrivo verso piazza Libertà, sarà deviato su via Francesco Paolo Clementi. Il senso unico su via Matteotti scatterà giovedì 6 aprile.