Salemi, riparte il progetto “Strada creando”.

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-11

Tornare alle relazioni umane dopo il lockdown può non essere semplice. “ Attraverso l'assessorato comunale alle Politiche sociali, guidato da Rina Gandolfo, afferma il Sindaco Venuti, abbiamo riattivato il progetto 'Strada creando', che consente a tante donne di superare le paure e ritrovarsi impegnandosi in diverse attività. Il progetto è aperto e per questo invito le donne interessate a partecipare. L'iniziativa è portata avanti dal Comune di Salemi con la collaborazione dell'associazione Avo, l'Ofs di Salemi e padre Vincenzo Scrudato”.