Come scommettere su altri sport popolari in Italia, come il basket, il tennis e il ciclismo

di: Francesco Accardi - del 2023-04-07

(ph. canale58.com)

Lo sappiamo, il gioco del pallone è una delle più grandi passioni per gli italiani. Non solo quando si tratta di praticarlo o tifarlo. Anche parlando del mondo del gaming, le scommesse sul calcio sono le più amate dagli scommettitori.

Sarebbe sbagliato però pensare che gli italiani scommettono solo su Serie A o Bundesliga. Sono tanti gli eventi che riescono a conquistare l’animo dei giocatori. Ancora meglio se portano con sé ottime vincite!

In questa guida scommesse esploreremo il mondo delle scommesse sportive su competizioni di solito considerate minori. Cercheremo di capire quali sono le migliori piattaforme per giocare, e daremo consigli su come vincere.

Scommesse sul basket

Cominciamo dal basket. Sicuramente è più popolare negli Stati Uniti, ma anche nel nostro paese c’è un grande numero di appassionati. Scommettere sullo sport reso popolare da Michael Jordan e compagni può essere avvincente. Tra i campionati più importanti su cui effettuare pronostici troviamo l’NBA, la Serie A italiana , l’Eurolega e la Champions League. In ognuno, ci sono varie tipologie di scommesse da poter provare.

La prima scommessa che consigliamo è quella sul vincitore. Anche se il pareggio non è previsto, si può puntare sui supplementari e per questo porta a cash out di alto livello. Interessante anche l’opzione “handicap”. Si tratta di scommesse con bonus senza deposito in base al distacco tra le squadre. Altri tipi di scommessa sono quelli sul punteggio totale della partita.

La pallacanestro è presente online in ogni sito di scommesse che si rispetti. Ma è importante conoscere a fondo il gioco, le squadre e gli sportivi. Non è da escludere che a seconda dell’evento una squadra o un giocatore si impegnino di più o di meno.

Scommesse sul tennis

Il tennis è molto popolare in molti mercati, incluso quello italiano. I possibili eventi sui quali puntare sono tantissimi. Si va dalle Olimpiadi ai tornei del Grande Slam , dall'ATP al WTA. Conoscere gli atleti e i tornei è fondamentale, ma una piccola dose di sfrontatezza e qualche bonus benvenuto possono rendere il tutto ancora più divertente.

Ogni guida alle scommesse che si rispetti vi dirà che quelle sul vincitore della partita sono le più popolari. Tuttavia, ci sono anche altri tipi di scommesse, come quella sul numero di set della partita. Anche qui si può poi puntare sull’handicap tra gli sfidanti.

La tentazione di fare giocate live è forte in questi casi. La velocità con cui si punta può fare la differenza, ma non bisogna cadere nei tranelli dei bookmaker.

Rimane quindi importantissimo studiare i tennisti e le superfici che preferiscono. Oltre ovviamente al loro stato di forma. Mai sottovalutare chi è più debole sulla carta.

Scommesse sul ciclismo

Negli anni, il ciclismo ha dato tantissime soddisfazioni anche al nostro tricolore. Dagli anni di Bartali e Coppi ai successi più recenti di Ganna, in tanti si sono appassionati a questo mondo. Anche nel mercato delle scommesse c’è un grande interesse per il ciclismo. In particolare, per corse come il Giro d’Italia, il Tour de France e le grandi classiche.

Multiple le scommesse che si possono fare. Come prevedibile, sui siti di scommesse online vanno per la maggiore quelle sul vincitore della gara. Ci sono però anche opzioni più particolari, come la posizione di un corridore e il tempo di arrivo.

Nel mondo delle scommesse ciclismo, non basta conoscere alla perfezione i corridori. Sono tante le variabili in ballo. Ad esempio, le condizioni metereologiche e l’altitudine possono avere impatti importanti. Ciclisti anche fortissimi sono famosi per soffrire il freddo o il caldo più degli altri. Oltre a questo, è importante studiare a fondo il percorso.

I migliori siti di scommesse

In questa guida scommesse abbiamo visto finora che sono molti gli eventi con cui divertirsi scommettendo. Dal Tour de France a Wimbledon, le opportunità sono quasi infinite.

Ora vedremo a chi rivolgersi per chi vuole divertirsi in questo mondo. Si possono trovare molti siti che danno un scommesse bonus immediato senza documenti su SitiCasinoNonAAMS per chi gioca su tornei meno popolari. L’obiettivo è capire quali sono i migliori siti scommesse sportive per vincere con il ciclismo e altre discipline.

Prenderemo in considerazione tre siti scommesse italiani analizzandone pregi e difetti. Passeremo poi a rispondere ad alcune domande per chi è in cerca di maggiori informazioni.

LibraBet

LibraBet è una piattaforma di scommesse molto popolare in Europa. Offre una vasta gamma di eventi sportivi su cui giocare. I più importanti tornei sono tutti presenti su LibraBet, dagli Australian Open a Wimbledon.

Uno dei vantaggi di LibraBet è l’interfaccia user-friendly. Questa permette un’ottima gestione del budget e delle proprie scommesse. Ovviamente, come in altri casi, c’è un ottimo numero di ricompense fedeltà.

Rabona

Rabona è uno dei siti scommesse calcio più nuovi e intriganti. Molti non sanno però che ha una selezione di eventi e partite davvero notevole. Parlando di pallacanestro, su Rabona si può scommettere su Serie A, Eurolega ed NBA, mentre ancora più ampia è l’offerta tennistica. Lo stesso si può dire per il ciclismo.

Ciò che però permette a Rabona di distinguersi dagli altri sono le opzioni disponibili per le giocate. Ad esempio, parlando di universo tennistico, si può pronosticare il numero di doppi falli anche attraverso scommesse multiple. Oppure sul numero di giorni in cui un ciclista indosserà la maglia rosa al Giro. Inoltre, Rabona offre una vasta gamma di promozioni. Tra queste, un bonus di benvenuto del 100% fino a 200 euro e scommesse gratis ogni settimana.

Sportaza

Anche su Sportaza, come il nome stesso suggerisce, si trova di tutto. Non solo gli eventi sportivi di cui abbiamo già parlato, ma persino motori, discipline invernali, pallavolo e così via. Molte anche le opportunità live, utili soprattutto per gli appassionati di terra rossa.

Il sito è facile da navigare, e offre un'ottima promozione sul primo deposito. Ci sono anche offerte speciali e promozioni stagionali per gli utenti esistenti. Come tutti i siti di scommesse, poi, ha un ottimo metodo di pagamento. A patto di leggere attentamente termini e condizioni.

FAQ per scommesse sugli sport popolari in Italia

Qual è il miglior sito per scommettere sugli altri sport?

Non è facile decidere tra tutte queste fantastiche piattaforme. Tuttavia, Sportaza è forse il sito ideale per chi vuole cercare qualcosa di più particolare. Per ogni importante evento sportivo, i clienti possono essere certi che Sportaza fornirà molte opzioni di scommessa. Inoltre, la sua interfaccia semplice e affascinante potrà attirare certamente molti nuovi scommettitori e rendere la loro esperienza agevole e divertente.

Da quale sport partire per cominciare a scommettere?

Per chi si affaccia a questo mondo per la prima volta, la scelta non è semplice. D’altronde, su questi siti è possibile scommettere su qualunque cosa. Noi consigliamo di scommettere sulla pallacanestro. In una competizione come l’NBA, ma anche la Serie A, gli equilibri sono ben definiti. Le sorprese non sono poi molte. Puntare sulle squadre più forti può quindi significare una possibile vincita. Non molto remunerativa, certo, ma abbastanza sicura.

Come trovare le quote migliori?

Secondo la nostra guida scommesse, per trovare le quote ideali bisogna cercare e studiare. Succede infatti, soprattutto per eventi sportivi minori, che gli operatori sbaglino una quota. Ancora di più quando si tratta di scommesse live. Una grande attenzione e un’ottima conoscenza di una certa disciplina sono dunque caratteristiche fondamentali. Solo così si potranno consolidare le proprie vincite.