La Folgore torna a vincere. Importante vittoria al Paolo Marino

di: Redazione - del 2022-10-17

La Folgore ritorna alla vittoria battendo meritatamente un ostico San Giovanni Gemini, ben messo in campo dal suo tecnico, lottando fino alla fine. La partenza è degli ospiti, che al 1 minuto scaldano i guantoni del giovane Giacalone con un tiro di Lio, il migliore degli ospiti.

Risponde al 4’ la Folgore con Rustico che anticipa tutti in area, ma il tiro lambisce il palo. Al 18’ traversa di Bono, dando il preludio al meritato vantaggio che arriva al 27’ con Rustico, abile in mischia a metterla dentro. Nel secondo tempo al 6’ arriva il pareggio degli ospiti con Mangiapane che sorprende Giacalone con un tiro su punizione all’incrocio dei pali.

La Folgore, che ha commesso un pò di errori nei disimpegni, mette carburante giovane nei motori con Ethman e al 19’ arriva il rigore per atterramento di Bono, uno dei migliori in campo che Rustico trasforma. Gli ospiti non demordono ma è la Folgore ad avere le migliori occasioni in contropiede per triplicare.