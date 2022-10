Partanna, incendio all’interno della sede della Pro Loco. In fiamme numerosi libri e non solo

di: Redazione - del 2022-10-18

A fuoco gli arredi e i libri all’interno della Pro Loco di Partanna in via Vittorio Emanuele. L’incendio è partito intorno alle otto. Sul posto i vigili del fuoco di Castelvetrano che hanno domato le fiamme e i carabinieri della stazione di Partanna per le indagini del caso volte ad accettare l’origine dell’incendio. Dispiacere da parte del sodalizio Belicino per la distruzione di importanti libri andati distrutti.