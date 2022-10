Mazara, al via rassegna spettacoli teatrali. La nota stampa dell’organizzazione

di: Redazione - del 2022-10-21

Al via la rassegna degli spettacoli teatrali a Mazara del Vallo. Dopo un periodo di pausa, infatti, il "Rivoli Multisala Teatro" decide di proporre al proprio pubblico un calendario di spettacoli con artisti molto noti al pubblico italiano.

Di seguito la nota stampa inviataci dall’organizzazione:

"Dopo un periodo di riposo e di riflessione, ritorna rinvigorita la nostra grande passione e l’amore per il teatro, che ci ha sempre motivati e che ci sta spingendo, dopo questi duri mesi di incertezze, a riprendere una programmazione.

Vogliamo farla nel nostro stile, cioè con tanta qualità.

Per quest’anno ci allontaniamo dal nostro parterre di attori, che poi sono diventati nostri amici, e proviamo a fare una rassegna con cinque serate di commedia all’italiana. Questi sono alcuni degli artisti: Biagio Izzo, Speranza Arduino, Corrado Tedeschi, Camilla Tedeschi, Tiziana Foschi (ex componente della Premiata Ditta), Marco Cavallaro, Vincenzo Volo, Antonio Pisu, Alessandro Idonea e tanti altri.

Per far questo però abbiamo bisogno di te e del tuo sostegno. Questa volta, preventivamente, infatti, abbiamo la necessità di sapere se potremo permettercelo e se dobbiamo intraprendere questa nuova avventura. Ciò dipende dai nostri amici, nonché fedeli abbonati.

Dimmi se sei con noi e se possiamo contare sul tuo fondamentale sostegno. Ti chiedo di farmelo sapere al più presto, in modo da poter iniziare subito; anzi esattamente tra un mese, con la commedia di Biagio Izzo!

Aspetto un sì per la conferma del tuo abbonamento ed il Teatro è servito!

Prezzi pari a:

Abbonamento primo settore - 80€

Secondo settore - 65€

Galleria - 60€

Per info: 3389068219".