Santa Ninfa, delegazione dell'Istituto «Capuana» alla fiera «Didacta» di Catania

di: Redazione - del 2022-10-24

L'Istituto Comprensivo «Luigi Capuana» di Santa Ninfa (che comprende anche le sedi di Salaparuta e Poggioreale) ha partecipato, con una rappresentanza di propri docenti, all'edizione siciliana di «Didacta in fiera», che si è tenuta dal 20 al 22 ottobre a Catania.

«Didacta», la cui ultima edizione si è svolta a maggio a Firenze, è il più importante appuntamento dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica. Una full immersion per riflettere sui percorsi educativi e progettare la scuola di domani.

Il gruppo delle docenti era formato da Anna Trinceri, Daiana La Bella, Grazia Valenti, Giusi Cascio, Daniela Brazzoli, Mariarita Mistretta e Silvana Glorioso (nella foto).

Per Maria Letizia Natalia Gentile (nel riquadro), Dirigente Scolastico del «Capuana», «gli appuntamenti di "Didacta" si confermano fondamentali per riflettere sull'innovazione dei percorsi educativi. La nostra scuola, da sempre attenta ai cambiamenti del mondo dell'istruzione, non poteva mancare».