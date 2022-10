Campobello, oltre 600 nuovi libri in arrivo alla biblioteca comunale

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-24

“Tante novità editoriali in arrivo nella biblioteca comunale di Campobello.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Castiglione ha ottenuto, infatti, un finanziamento di 8732 euro da parte del Mibact per l’acquisto di libri destinati alla biblioteca comunale.

Tale finanziamento rientra nella misura prevista dal decreto del Ministro della Cultura recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali - 2022” e destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.

La somma sarà utilizzata entro fine novembre per l’acquisto di 605 nuovi testi, rivolti ad adulti, bambini e ragazzi, nelle diverse librerie che hanno partecipato all’avviso pubblicato dal Comune, facendo pervenire apposita manifestazione d’interesse.

Si coglie l’occasione per ricordare che la biblioteca comunale, in piazza Garibaldi, è aperta tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30, e il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15 alle 18.

È possibile, inoltre, consultare on line il catalogo dei libri presenti nella biblioteca di Campobello e di tutta la provincia tramite il portale Sebina You, al seguente link: http://bibliotp.regione.sicilia.it/SebinaOpac/.do .

Per accedere la prima volta al portale e poter prenotare on line il prestito di libri, o per scaricare e-book, giornali e riviste, è possibile inoltre rivolgersi alla biblioteca comunale, contattando il numero 0924 933507.”