Ospedale di Castelvetrano, installate due protesi per gomito. L'Ortopedia si conferma reparto d'eccellenza

di: Redazione - del 2022-10-30

Il Reparto Ortopedia dell’Ospedale di Castelvetrano continua ad essere un punto di riferimento per l’utenza belicina. Sono state installate due protesi per gomito a due donne, un intervento di alto profilo chirurgico effettuato su pazienti con fratture pluriframmentarie, che non potevano essere trattate con l’utilizzo del normale gesso.

L’operazione, durata un paio d’ore, è consistita nell’applicazione di una protesi avente un materiale speciale, che restituisce la funzionalità dell’arto. Un segnale importante per l’Ospedale di Castelvetrano e per lo stesso Reparto, diretto dal dottore Nicolò Galvano, all’interno del quale vengono effettuati anche impianti di protesica su spalla, anca e ginocchio.

Gli interventi eseguiti sulle due donne sono perfettamente riusciti. L’attuale organizzazione dell’Ortopedia garantisce un’assistenza continua ed efficace per tutta l’utenza della Valle del Belice per le problematiche ortopediche e per le emergenze da traumatologia.

Nell’ultimo anno, caratterizzato dalla riduzione dell’attività assistenziale per motivi pandemici, presso il Reparto si è avuto invece un considerevole aumento del numero degli interventi in elezione ed in urgenza.

La riuscita di questi ultimi è avvenuta anche grazie alla sinergia con il personale di anestesia, rianimazione e sala operatoria. Una bella notizia che fa a pugni con la volontà di declassamento di quest’Ospedale, punto di riferimento di tutta la Valle del Belice che conta 100.000 abitanti. La miopia della politica ha fatto il resto.

Nel Gennaio del 2020 ci fu una protesta generale contro lo smembramento dei Reparti insieme alla presenza dei sindaci del circondario e dei cittadini comuni, sotto la spinta del Movimento Orgoglio castelvetranese, che ha raccolto diecimila firme, arrivando con successo, anche in un gazebo, a convincere i cittadini belicini a consegnare le tessere elettorali.

Fu organizzata una fiaccolata attorno al Nosocomio e nei muri campeggiava la scritta sugli striscioni “giù le mani dall’Ospedale”. Ci furono vari interventi di politici per cercare di fermare o rimodulare il “Piano Razza”, senza risultati concreti. La speranza è che, finite le campagne elettorali piene di promesse, anche sul Nosocomio castelvetranese, arrivino buone notizie sul diritto alla salute dei belicini ed alla fruizione di un ospedale nato dopo il terremoto per le esigenze della Valle del Belice, magari munito anche di pista di elisoccorso.