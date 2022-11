"C'era una volta la Fiera dei Morti ma oggi abbiamo solo le bancarelle di Halloween.."

del 2022-11-01

Prima che dai Paesi Anglosassoni arrivasse la festa di Halloween con le sue zucche e i suoi macabri scheletri in Sicilia il 2 Novembre, oltre ad essere la Commemorazione dei defunti, era anche una festa per i bambini.

Infatti, la notte tra il primo e il due novembre i parenti già morti portavano ai bambini della loro famiglia giocattoli e dolciumi, per far capire che se anche non c'erano più il loro affetto durava per sempre.

Ai bambini buoni dolci e giochi,ai più monelli si diceva che "grattassero i piedi. Per questa ragione, la sera prima costringevo mia madre a chiudere a chiave in un cassetto tutte le grattugie di casa. Quando l'indomani mi svegliavo guardavo subito verso il davanzale della finestra di camera mia perchè era proprio lì che sempre trovavo le due statuine di zucchero, le pupe a cena, una ballerina per me e un cavaliere a cavallo per mio fratello.

Erano statuine di zucchero, colorate che mangiavamo a pezzetti stando ben attenti a prenderli da dietro per non rovinare le figure e farle durare più a lungo.

Poi iniziava la ricerca..perchè i "morti" non solo portavano i giocattoli,ma li nascondevano nei posti più impensabili della casa! Trovavamo giocattolini in ogni stanza ed anche i cestini di frutta di martorana fatti di mandorle e zucchero...però se eravamo stati monelli trovavamo cipolle e agli.

Con il nostro bottino cominciavamo a giocare, ringraziando in cuor nostro questi parenti defunti così generosi e intanto dalla strada salivano i soliti rumori del 2 di novembre:spari delle pistole giocattolo e suoni di trombette e tamburini.

Affacciandosi dalla terrazza e guardando il cortile vedevamo le bambine che spingevano le carrozzine con le nuove bambole e i maschietti con i loro fucilini col tappo di sughero.

E ogni tanto si sentiva una cantilena in dialetto:

Talè che mi misero i morti u pupu cu.

l'anchi torti l’a atta c'abballava e u surci chi sunava

Quando è finita questa tradizione? A poco a poco ci siamo lasciati invadere dagli usi del "continente" e da allora non c'è più la Fiera dei Morti ma le bancarelle di Halloween.