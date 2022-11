Castelvetrano, al via dal 10 novembre mostra pittorica “Molteplici cieli di terre diverse”

di: Comunicato Stampa - del 2022-11-09

“Giovedì 10 novembre 2022 alle ore 18,00 verrà inaugurata, presso Xeniahome, “Molteplici cieli di terre diverse”, mostra pittorica curata e presentata dal noto critico Tanino Bonifacio.

La struttura turistica polifunzionale ubicata in un antico palazzo del 700/800, sapientemente ristrutturato, ospita la mostra in via Garibaldi 17, nel pieno centro storico di Castelvetrano.

Per la collettiva d’arte sono state selezionate alcune opere degli artisti Lia Calamia, Daniela Lucentini, Renzo Meschis, Calogero Risalvato e Nino Tortomasi.

Questa nostra epoca rappresenta un terreno fertile per la creatività artistica ed espressiva e gli artisti presenti alla collettiva, apportando un messaggio di grande qualità artistica ed esprimendosi attraverso la propria sensibilità e le proprie tecniche, trasmettono il loro messaggio di ricerca di un modo nuovo e autentico di porsi e proporsi.

Le opere di Lia Calamia, dipinte nel primo decennio dell’anno 2000, fanno parte del percorso astratto-informale dell’artista. Si tratta di opere di grandi dimensioni, realizzate su tela con l’uso dell’acrilico ed altri materiali.

Le opere di Daniela Lucentini sono una selezione della serie “Icone Siciliane”, di cui l’artista ha in atto una mostra personale presso la Dimora SIQU di Menfi. Si tratta di opere realizzate su tela di juta, con una tecnica mista sperimentata personalmente dall’artista.

Le opere di Calogero Risalvato, sono una selezione della serie “Viaggio del Mito”, in cui l’artista dipinge ad olio su damasco, e riproduzioni di scansioni visive frammentazione verticali, recuperando i principi dell’optical art. L’artista compare negli annuari d’arte dell’anno 2020 e 2021 e riviste d’arte. Ad oggi espone presso Casa d’arte San Lorenzo, Daniele Comelli, Authentics Art Gallery USA.

Le opere di Nino Tortomasi sono una ricercata ed attenta selezione in cui l’artista dipinge su tela con l’acrilico e la cui visione è influenzata dal periodo cubista.

Le opere di Renzo Meschis, la cui influenza artistica da parte del conterraneo Guttuso ed altri artisti, quali Fontana, con cui entra in contatto, sono portatrici dei valori cromatici, formali ed estetici di quel paesaggio che costituisce l’identità della terra d’origine, la Sicilia.

In un momento storico di grandi cambiamenti e di totali sovvertimenti di molti valori, l’arte mantiene viva la capacità di narrare la vita in tutte le sue intime e infinite sfumature, anticipandola come sempre.

La collettiva “Molteplici cieli di terre diverse”, promossa dalla “Pro Loco Selinunte di Castelvetrano” con il patrocinio della “Città di Castelvetrano”, del “Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria” e dell’Associazione “Amacus”, sarà fruibile a partire da domani, fino al 31 gennaio 2023, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Per prenotazioni visite fuori apertura contattare i seguenti numeri:

Daniela Lucentini - 339 / 22 13 212

Calogero Risalvato - 320 / 11 15 307

Pier Vincenzo Filardo - 339 / 58 98 056”