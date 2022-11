“Tatum Art”, successo di pubblico sabato per una serata tutta jazz a Palermo

di: Franco Calcara - del 2022-11-09

Serata speciale quella svoltasi sabato scorso 5 novembre al “Tatum Art” Jazz club in un noto ristorante a Palermo.

Un luogo magico, dove si può ascoltare musica jazz dal vivo quasi tutti i giorni.

Quella di sabato è stata una serata particolare, dove il tema era dedicato alle canzoni d’amore.

Ideata dal Direttore Artistico del locale Toti Cannistraro e da Salvatore Bonafede, pianista di spessore internazionale, sono stati invitati cantanti e musicisti che si sono esibiti sul palco come dei veri amici, dove tutti hanno potuto interpretare una love song.

Ad affiancare Salvatore Bonafede altri due talentuosi musicisti Gaetano Presti (batteria) e Gabrio Bevilacqua (contrabbasso).

Salvatore Bonafede ha cominciato a suonare all’età di 8 anni ed ha all’attivo centinaia di concerti in tutto il mondo, ricevendo numerosi premi internazionali dalla critica anche come compositore. Sono circa 500 le composizioni di Bonafede, di cui alcune sono state incluse nel “Real Easy Book vol.3” e nell’“European Real Book”.

Oltre ad una vasta discografia, collabora con nomi prestigiosi della musica jazz internazionale ed attualmente è docente al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo.

Toti Cannistraro e Salvatore Bonafede hanno voluto far sì che la serata organizzata (sold out) avesse come scopo quello di far ritrovare amici cantanti e musicisti, per dar luogo sicuramente ad un evento diverso dal solito, condividendo momenti di amicizia senza trascurare la professionalità musicale di ognuno degli artisti invitati.

Una ventina i partecipanti all’evento che hanno interessato il pubblico presente con i brani arrangiati da Bonafede. Anche chi scrive l’articolo ha avuto il piacere di partecipare come cantante e, con tutta onestà, avere l’onore di essere accompagnati al pianoforte da Salvatore non sarà una cosa facile da dimenticare.

Hanno partecipato:

Voci – Alessandra Mirabella, Arabella Rustico, Federica Gargano, Florinda Piticchio, Franco Calcara, Marta Cuccio, Peppe Lana, Sara Giuliano, Serena Ganci e Toti Cannistraro.

Fiati – Edoardo Donato (sax alto), Fabrizio Cassarà (sax tenore), Filippo Schifano (tromba) e Letizia Guastella (sax alto).

Ed inoltre, Camillo Amalfi (effetti elettronica), Roberta Casella (arpa e bolle di sapone), Serena Cosentino (violino), Simone Domini (djembe e percussioni) e Salvo Sclafani (mandolino). Un ringraziamento particolare al fonico Sebastiano Ramondo, che si è occupato del sound per la migliore riuscita della serata.

Ha concluso la serata Toti Cannistraro, che ha cantato con la sua esperienza e con maestria “Soli” di Mina.

Ognuno ha dato il meglio di se stesso con grande personalità e preparazione, senza avere mai pensato che quella fosse una competizione. Anzi, momenti di fusione fra gli artisti presenti sono stati i vari anelli che hanno congiunto un unico fine, l’amicizia. Verrebbe da dire eravamo 20 amici al Tatum, con un pubblico meraviglioso.